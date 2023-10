Bodenfrost und Nebel! Jetzt wird’s richtig ungemütlich

Am Dienstag ist es zwar noch freundlich, doch ab der Nacht zu Mittwoch wird es bis zum Ende der Woche richtig ungemütlich. Stellenweise sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Hamburg und Schleswig-Holstein Frost voraus – auch neblig kann es werden. Wann Sie einen Regenschirm einpacken – und wann Sie sich mit Suppe stärken sollten.

Noch scheint über Hamburg sogar teilweise die Sonne – und auch in der Nacht zu Mittwoch soll es im Binnenland klar bleiben, so der DWD. Örtlich kann es allerdings Nebel oder Hochnebel geben. An der Küste soll es auf rund acht Grad abkühlen, in den anderen Gebieten mit Temperaturen zwischen Null und fünf Grad sogar noch kälter werden, sodass sich leichter Frost bilden kann. Dazu wird ein leichter Wind erwartet.

Wetter in Hamburg und Umgebung: Regen zum Ende der Woche

Der Nebel soll sich am Mittwochmorgen zunächst etwas halten und dann von Wolken abgelöst werden. Immerhin bleibt es der Vorhersage nach noch überwiegend trocken. Höchstwerte liegen um 13 Grad. Dazu soll ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee aber zunehmend frischer Wind wehen.

Dann wird’s deutlich ungemütlicher: In der Nacht zu Donnerstag soll an der Elbe Regen einsetzen und es auf sechs Grad abkühlen. Der Regen bleibt voraussichtlich auch tagsüber und soll erst zum Abend gebietsweise nachlassen. Höchstwerte um zehn Grad, mit Wind. Zeit für die stärkende Suppe! Auch am Ende der Woche bleibt es herbstlich grau: Der DWD sagt für Freitag Wolken und an der Elbe etwas Regen voraus, bei Temperaturen um zehn Grad. Dazu kommt ein Wind aus Osten, der an den Küsten sogar zu schweren Sturmböen werden kann. (ncd)