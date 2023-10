Große Aufregung in einer mit 178 Passagieren besetzten Condor-Maschine auf dem Weg von Hamburg nach Antalya (Türkei). Der Pilot musste das Flugzeug am Sonntag schon kurz nach dem Start wieder landen, ein Blitz hatte während des Steigflugs in die Maschine eingeschlagen.

Direkt nach dem Blitzeinschlag unterbrach der Pilot den Aufstieg, kündigte in 8000 Metern an, abzudrehen und die Maschine in München zu landen. Nicht einmal eine Stunde nach dem Start mussten die Passagiere das Flugzeug gegen 15 Uhr wieder verlassen.

Condor-Flug aus Hamburg nach Antalya landet in München

„Der Flug wurde rein vorsorglich umgeleitet“, so eine Condor-Sprecherin zur MOPO. In München sei das Flugzeug sicher und regulär gelandet, Gäste und Crew konnten die Maschine normal verlassen. „Die Sicherheit unserer Gäste und Besatzungsmitglieder hat für uns jederzeit oberste Priorität.“

In München sei ein Ersatzflugzeug bereitgestellt worden. Mit kurzer Verspätung hätten die Gäste weiter in die Türkei reisen können.

Die betroffene Maschine vom Typ Airbus A320 wurde derweil in München technisch überprüft. Das Ergebnis: „Nach ersten Erkenntnissen kann die Maschine voraussichtlich kurzfristig wieder im Flugbetrieb eingesetzt werden“, so die Condor-Sprecherin weiter. Größere Schäden seien durch den Blitzeinschlag demnach nicht eingetreten. (dg)