Motorradfahrer verunglückt – Rettungshubschrauber landet mitten auf Kreuzung

Im Kreis Pinneberg hat sich am Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer ereignet.

An der Klosterkoppel in Uetersen ist ein Motorradfahrer gegen 15.30 Uhr mit einem Opel zusammengeprallt. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Hamburg. Mittlerweile schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt, so ein Sprecher der Polizei.

Wegen des Rettungshubschrauber-Einsatzes kam es in Uetersen laut Augenzeugen zwischenzeitig zu einem Verkehrschaos. Der Hubschrauber musste mitten auf der Kreuzung zur B431 landen. Erst nach dem Start wurde der Bereich wieder freigegeben. (mp)