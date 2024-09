Die Straße glich einem Trümmerfeld: Nach dem schrecklichen Unfall auf dem Schiffbecker Weg in Billstedt, infolgedessen ein Zweijähriger starb, will die Bezirkspolitik jetzt die Straße sicherer machen. Mutmaßlich war in diesem Fall ein illegales Autorennen der Ursprung des Unfalls. Jetzt will man den Rasern zumindest an dieser Stelle den Kampf ansagen.