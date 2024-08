Verfolgung mit Polizeiautos und Hubschrauber – Tankstellen-Räuber gefasst

Der Alarm stoppte sie: Zwei Männer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, eine Tankstelle zu überfallen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Nach einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in Delmenhorst hat die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter festgenommen. Bei der Suche nach den zwei Männern waren in der Nacht zu Mittwoch mehrere Polizeiwagen und ein Hubschrauber im Einsatz, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Überfall in Delmenhorst: Täter nutzten gestohlenes Auto

Demnach versuchten der 41-Jährige und der 45-Jährige in die Tankstelle zu gelangen und beschädigten dabei die Haupteingangstür. Als ein Alarm losging, flohen die Männer mit dem Auto über eine Bundesstraße Richtung Bremen. Die Besatzung eines Streifenwagens in der Nähe nahm die Verfolgung auf und alarmierte weitere Kollegen.

Nach einem Unfall des Wagens floh einer der Männer zunächst zu Fuß. Nach der vorläufigen Festnahme im Bremer Stadtgebiet stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 41-jährige Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, keinen Führerschein hat und mit einem gestohlenen Auto fuhr.

Die Polizei ermittelt gegen die Männer nun unter anderem wegen versuchten Einbruchs und Diebstahls sowie wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. (dpa/mp)