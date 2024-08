Die Kinder planschen ohne Aufsicht im Schwimmbecken, Mama und Papa daddeln am Handy herum – damit soll nun Schluss sein. Notorisch unaufmerksame Eltern sollen rausfliegen, kündigt Bäderland an, nach vielen Jahren, in denen nur freundlich an die Einsicht appelliert wurde. Der Sprecher des städtischen Unternehmens erklärt die neue Linie und die Reaktion einiger Eltern darauf.