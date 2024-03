Gasgeruch bei Rewe: Großeinsatz der Feuerwehr

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) kam es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr aufgrund eines verdächtigen Geruchs in einem Supermarkt.

Kunden und Angestellte sprachen von einem fauligen, gas-ähnlichen Gestank. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an, da eine Evakuierung des Ladens in Erwägung gezogen wurde. Feuerwehrleute, ausgestattet mit Atemschutzmasken, führten Messungen zwischen den Lebensmittelregalen durch.

Das könnte Sie auch interessieren: Abriss, Umbau, Neubau: Alles neu am Berliner Tor

Glücklicherweise zeigte das Messgerät keine gefährlichen Stoffe an, was zu einer schnellen Entwarnung führte. Der anfänglich festgestellte Geruch begann sich allmählich zu verflüchtigen. Was genau ihn ausgelöst hat, ist weiter unklar.