Unglück vor Nordsee-Insel: Kitesurfer stundenlang in Not

Fast drei Stunden musste ein Kitesurfer am Sonntag auf einem Pegelturm in der Nordsee verharren, bis er endlich entdeckt wurde.

Seenotretter haben am Sonntag einen Kitesurfer von einem Pegelturm geholt. Der Mann hatte dort stundenlang festgesessen. Er sei am Weststrand auf Norderney gestartet und habe auf dem Wasser Probleme mit seinem Kiteschirm bekommen, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Nach eigenen Angaben habe er sich auf den Pegelturm gerettet, um nicht weiter abzutreiben.

Die Besatzung einer Fähre hatte den erschöpften Wassersportler am Sonntag auf dem Turm in der Nordsee entdeckt und die Seenotrettung alarmiert. Seine Frau hatte den Kitesurfer gegen 16.30 Uhr als vermisst gemeldet, als dieser nach vier Stunden noch nicht wieder an seinen Startpunkt am Weststrand zurückgekehrt war. (mp/dpa)