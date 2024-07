Ungewöhnliche Beute: Polizei stellt Dieb – mit Räucheraalen

Da staunten die Beamten nicht schlecht: Die Bremerhavener Polizei hat am Freitag einen Ladendieb gestellt. In seiner Tasche befand sich eine ungewöhnliche Beute – 19 Räucheraale!

Der Mann war deshalb aufgefallen, weil er gegen 10.20 Uhr aus einem Geschäft an der Schiffdorfer Chaussee in Bremerhaven geflüchtet war.

Laut Polizei Bremerhaven befand sich zufällig in der Nähe ein Polizeibeamter in Zivil. Der Ordnungshüter hörte die Funkfahndung nach dem Tatverdächtigen und erblickte den Gesuchten wenige Augenblicke später in Tatortnähe.

Nach einer kurzen Verfolgung habe der Polizeibeamte den Flüchtenden stoppen und bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte festhalten können, hieß es in einer Mitteilung. In einer von dem 38-jährigen Verdächtigen mitgeführten Tasche hätten die Polizisten insgesamt 19 vakuumverschweißte, tiefgekühlten Aale gefunden. Ihr Warenwert habe bei rund 250 Euro gelegen.

Das könnte Sie auch interessieren: 18-Jähriger rast Mann am Jungfernstieg tot – diese Strafe droht ihm

Die Polizisten brachen die Räucheraale zurück zum Geschäft. Für den mutmaßlichen Ladendieb gab es statt Fischsuppe zum Mittagessen eine Strafanzeige. (ng)