Der schwere Unfall am Dienstagmorgen an der Alster erschüttert die Stadt noch immer: Ein erst 18-Jähriger hatte auf dem Ballindamm die Kontrolle über einen 612 PS starken AMG-Mercedes verloren. Dabei kam ein Mensch ums Leben, vier weitere wurden verletzt. Ein Anwalt erklärt, was dem Fahrer nun droht und wie die Ermittler mögliche Ausreden widerlegen können.