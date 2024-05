Mehrere Suff-Unfälle im Norden: 19-jährige schwer verletzt

In Mecklenburg-Vorpommern ist es am Donnerstagabend zu gleich zwei Unfällen gekommen, an denen jeweils 19-jährige Männer beteiligt waren. Sie wurden schwer verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr zwischen Boissow und Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wie die Polizei mitteilte.

Ein 19-jähriger Autofahrer war auf der L041 unterwegs, als er rechts von der Straße abkam und dort mit einem Baum kollidierte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige betrunken. Die Ermittlungen laufen.

Unfall in Löcknitz: Betrunkener 19-Jähriger prallt gegen Baum

Ebenfalls 19 Jahre alt und betrunken war ein Autofahrer, der knapp zwei Stunden zuvor in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) gegen einen Baum prallte. Bei ihm wurden 1,6 Promille gemessen.

Der Mann habe sich laut Polizeiangaben selbst aus dem Auto befreien können. Sein ebenfalls schwer verletzter Beifahrer (auch 19 Jahre alt) musste von Rettungskräften geborgen und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Führerschein des Fahrers ist sichergestellt worden. (mp)