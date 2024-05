Schießerei in Hamburger Park: Zwei Männer verletzt

Polizeieinsatz in Horn: Bei einer Schießerei in einem Park sind am frühen Donnerstagabend zwei Männer verletzt worden.

Die Beamten wurden um kurz vor 18 Uhr in den idyllischen Blohms Park nahe dem Dunckersweg gerufen. Wie die Polizei der MOPO sagte, waren dort zwei Männergruppen in Streit geraten. Plötzlich fielen Schüsse. Ein Mann wurde in den Bauch getroffen, ein anderer in den Rücken. Beide kamen in Krankenhäuser, Lebensgefahr soll bei ihnen nicht bestehen. Der oder die Täter sind flüchtig.

Wie es zu der Schießerei gekommen ist, wird nun ermittelt. Laut Polizei wollten sich die Opfer bislang nicht zu den Geschehnissen äußern.

Einsatzkräfte des Landeskriminalamts hätten drei Männer Mitte 20 vorläufig festgenommen, hieß es am Freitagmorgen. Gegen sie werde nun ermittelt. Einsatz und Spurensicherung im betroffenen Park in Hamburg dauerten rund sechs Stunden bis etwa 0.00 Uhr an. (paul/dpa)