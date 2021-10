Die Stadt hatte es verboten, das hielt die Biker aber nicht auf: Am Sonntag kamen rund 1200 Motorradfahrer nach Lübeck, um beim Geburtstag des lungenkranken Matheo dabei zu sein.

Was für ein Auflauf in der Geniner Straße! Hunderte Motorradfahrer wünschten dem kleinen Matheo (2) alles Gute zum Geburtstag, brachten Luftballons mit und zauberten dem Kind ein Lächeln ins Gesicht.

Kurz nach der Geburt hatte Matheo längere Zeit beatmet werden müssen, weil ein Lungenflügel kollabiert war. Drei Monate nach der Entlassung aus dem Krankenhaus litt das Kind dann an einer spastischen Bronchitis. Wochenlange Atemnot war die Folge. „Es gab nie die Garantie, dass er es schaffen wird“, sagte seine Mutter Hannah Ankenbrand (34) der „SHZ“.

Weil Matheo so ein großer Motorrad-Fan ist, wollten ihn seine Eltern am Sonntag überraschen. Die Idee: Viele Motorräder sollten an der Haustür vorbeifahren. Auf Facebook baten die Eltern um Unterstützung. Es gab deutlich mehr Resonanz als erwartet.

Doch die Idee hatte erst einmal für Ärger gesorgt. Denn die Stadt Lübeck stellte sich quer. Eine Sprecherin teilte der „SHZ“ mit, dass die Mutter sich erst am Dienstag an die Stadt gewandt habe, um eine Genehmigung für einen Motorradkorso am Sonntag zu bekommen. Das sei zu kurzfristig. Fünf Tage genügten nicht, um ein Motorradkorso mit rund 1000 Teilnehmern zu planen, da ein Event dieser Größe „aus Gründen der Sicherheit einer intensiven Vorbereitung bedarf, damit kein Verkehrsteilnehmer gefährdet wird“, erklärte die Sprecherin. In der Regel sei ein Vorlauf von drei Wochen nötig.

Doch die Biker dachten gar nicht daran, aufzugeben und kamen nun am Sonntag trotzdem. Die Polizei ließ sie gewähren.