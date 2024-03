Tragisches Unglück an der Nordsee: Frau stirbt bei Motorradunfall

Am Karfreitag kam es im Kreis Nordfriesland zu einem tragischen Motorradunfall: Eine Frau, die als Sozia auf dem Motorrad saß, kam bei dem Unfall ums Leben. Der Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt.

Bei einem Motorradunfall nahe Nordstrand (Kreis Nordfriesland) ist eine Frau am Karfreitag ums Leben gekommen. Das mit einem Mann und der Sozia besetzte Motorrad sei auf dem Damm, der Nordstrand mit dem Festland verbindet, mit einem Auto zusammengestoßen, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Frau konnte nicht reanimiert werden, sie starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zum beteiligten Auto und zur Ursache des Unfalls am Nachmittag lagen zunächst nicht vor. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Sachverständiger war vor Ort. (dpa/mp)