Eskalation nach Platzverweis an Hamburger Bahnhof – plötzlich fliegt eine Kornflasche

Weil er im Bahnhof Alkohol getrunken haben soll, wurde ein 23-Jähriger in der Nacht zu Freitag des Bahnhofs Elbgaustraße in Eidelstedt verwiesen. Doch er kam laut Bundespolizei wieder – und warf eine Glasflasche in Richtung eines Sicherheitsmitarbeiters.

Die gefüllte Weizenkorn-Flasche flog in Richtung Kopf des 47-Jährigen, der nur durch eine „instinktive Bewegung“ die Flasche habe abwehren können, so Bundespolizei-Sprecher Woldemar Lieder. Dabei sei die Flasche zerbrochen.

Mutmaßlicher Werfer wird gefesselt

Zusammen mit zwei anderen Sicherheitsleuten wurde der 23-Jährige gefesselt und bis zum Eintreffen der Beamten der Bundespolizei festgehalten. Das 47 Jahre alte Opfer blieb unverletzt.

Gegen den mutmaßlichen Flaschen-Werfer wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis für den Bahnhof Elbgaustraße. (dg)