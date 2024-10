Toter Pelikan: Zoo Stralsund geschlossen

Der Stralsunder Zoo ist wegen eines Falls von Vogelgrippe geschlossen worden. Bei einem toten Pelikan sei der Erreger festgestellt worden, teilte die Stadt bereits am Wochenende mit.

Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Rügen wurden am Montag durch das Veterinäramt weitere Proben genommen. Bis Mitte der Woche werde die Auswertung dauern.

Man hoffe natürlich, dass die Proben der nun getesteten Tiere negativ ausfielen, sagte ein Sprecher der Stadt. Je nach Ergebnis werde man weitere Maßnahmen ergreifen. Zoodirektor Christoph Langner hofft, bald wieder öffnen zu können. „Wir gehen momentan von einem Einzelfall aus“, zitierte die Stadt ihn am Wochenende.

Deutschlandweit gibt es immer wieder Nachweise des hochansteckenden Virus-Subtyps H5N1. In Mecklenburg-Vorpommern waren Mitte August Ausbrüche in zwei benachbarten Geflügelhaltungen im Landkreis Rostock bei Enten und Gänsen bekannt geworden. Im September gab es laut offiziellen Daten zudem Fälle bei Schwänen in Nordwestmecklenburg.