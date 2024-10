Selbst die meisten Hamburger Naturschutz-Experten haben ihn in freier Wildbahn noch nie zu Gesicht bekommen, so scheu ist dieser Jäger. Der Fischotter erobert still und heimlich Hamburgs Gewässer zurück, dabei gilt der perfekte Schwimmer in vielen Regionen Deutschlands noch als ausgestorben. Otter rutschen offenbar gern, machen es sich in verlassenen Burgen gemütlich und was Brücken angeht, scheinen sie etwas abergläubisch zu sein. Die WochenMOPO auf Spurensuche.