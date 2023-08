Tote Frau liegt auf Autobahn – wer hat sie überfahren?

Rätsel auf der Autobahn bei Hannover: Dort ist die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Was steckt dahinter?

Wie die Polizeidirektion Hannover am Sonntag mitteilte, hatten mehrere Autofahrer am Samstag um 8.10 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie eine Person am Fahrbahnrand der BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin an der Anschlussstelle Bothfeld liegen gesehen hatten.

Polizei: 20-Jährige ist vermutlich von einem Laster angefahren worden

Als die Einsatzkräfte an der beschriebenen Stelle eintrafen, fanden sie dort eine leblose 20-jährige Frau. „Der Spurenlage zufolge ist sie von einem Fahrzeug angefahren worden“, heißt es in einem Statement der Polizei. Vermutlich sei die Frau auf der Brücke über die BAB 2 von einem größeren Fahrzeug wie einem Laster erfasst worden und in die Tiefe gestürzt.

Dabei bestehe die Möglichkeit, dass der Fahrer oder die Fahrerin den Zusammenprall gar nicht bemerkt habe. Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache und zum Unfallgeschehen eingeleitet. Dringend gesucht wird der Unfallfahrer. Zeugen, die die Frau auf der Brücke gesehen haben oder Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer (0511) 109 18 88 zu melden. (ng)