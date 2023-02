Tödlicher Unfall: Mann zwischen Haus und Hubsteiger eingeklemmt

Tragischer Unfall in Stapelfeld: Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag tödlich verunglückt, als er mit einem Hubsteiger an einem Haus arbeitete.

Der Unfall geschah um kurz nach 14 Uhr. Der Mann wurde zwischen dem Steiger und der Hauswand eingeklemmt, sagte die Polizei der MOPO.

Unfall im Norden: Ursache noch unklar

Rettungskräfte und ein Notarzt waren samt Hubschrauber im Einsatz. Die Hilfe kam jedoch zu spät: Der Mann ist an seinen Verletzungen gestorben.

Weshalb es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. (ncd)