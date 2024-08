Tödlicher Unfall beim Pflaumenpflücken: Renterin stürzt in Regentonne und ertrinkt

Tragisches Unglück im Landkreis Rostock: In der Gemeinde Dummerstorf, Ortsteil Kessin, ist eine Seniorin beim Pflaumenpflücken von der Leiter gefallen und kopfüber in eine Regentonne gestürzt. Die 85-Jährige ertrank.

Der Unfall war bereits am 21. Juli passiert, wie die Polizei erst jetzt bekannt gab. Die ehemalige Amtsärztin aus Kessin war an jenem Sonntag in ihrem Garten auf eine Leiter geklettert, um Pflaumen für einen Kuchen zu pflücken, den sie später backen wollte.

Um 14.40 Uhr verlor sie das Gleichgewicht, fiel von der Leiter und landete kopfüber in einer mit Regenwasser gefüllten Tonne. Tragisch: Aus dieser misslichen Lage konnte sich die 85-Jährige nicht mehr befreien und ertrank.

Gefunden wurde die verunglückte Seniorin von ihrem Ehemann

Gefunden wurde sie von ihrem Ehemann, der aus dem Haus kam, um zu schauen, wo seine Frau blieb. Der 88-jährige ehemalige Tierarzt des Ortes versuchte zunächst selbst, seine Frau aus dem Wasser zu ziehen. Es fehlte ihm jedoch die Kraft, weshalb er verzweifelt die Nachbarn rief.

Denen gelang es zwar, die Seniorin zu bergen und den Rettungsdienst zu rufen, jegliche Wiederbelebungsversuche scheiterten jedoch. „Es handelt sich um einen tragischen Unglücksfall“, erklärte Pressesprecher Florian Müller. Der Ehemann musste seelsorgerisch betreut werden. (mp/tretropp)