Fahrerflucht und Vollsperrungen: Mehrere Unfälle auf Autobahnen im Norden

Am Montag ist es auf Autobahnen im Norden zu mehreren Unfällen gekommen, die zu Vollsperrungen geführt haben. Bei einem Unfall kam ein Mann ums Leben. Bei einem weiteren Crash flüchtetet der Verursacher – die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der erste Unfall ereignete gegen 3.30 Uhr sich auf der A2 in der Nähe der Rastanlage Garben bei Hannover: Wie die Autobahnpolizei bekanntgab, starb dabei ein Mann. Details dazu waren zunächst nicht bekannt. Die Fahrbahnen in Richtung Dortmund wurden für mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zu langen Staus. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde eine Umleitung eingerichtet.

A20: Zwei Unfälle in Baustelle – Polizei sucht Zeugen

Auch die A20 wurde am Montag vollgesperrt: Im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Genin bei Lübeck und dem Rastplatz Auf dem Karkfeld kam offenbar ein Lkw auf dem Weg in Richtung Rostock von der Fahrbahn ab. Das Laster pflügte durch den begrünten Seitenstreifen, die sogenannte Bankette, der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Erst am Morgen bemerkten Verkehrsteilnehmer die stark verschmutze Fahrbahn.

Kurze Zeit später passierte dann an derselben Baustelle der nächste Unfall: Gegen 8.30 Uhr kam ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten muss die Fahrbahn ab der Anschlussstelle Genin in Richtung Rostock voll gesperrt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde eine Umleitung eingerichtet.

Für die Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer (04531) 1706-0 entgegen. (dpa/mp)