Todescrash an der Ampel: Fußgängerin erliegt ihren Verletzungen

In Bad Schwartau hat es am vergangenen Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Fußgängerin gegeben. Die 71-Jährige ist zwei Tage später ihren Verletzungen erlegen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 16.15 Uhr war der 53-jährige Motorradfahrer auf seiner Yamaha die Auguststraße in Bad Schwartau in Richtung Eutiner Ring entlang gefahren. Zeitgleich hatte eine 71-jährige Frau aus Bad Schwartau in Höhe der Straße Oberer Wassergang die Auguststraße eine Fußgängerampel überquert.

71-Jährige nach schwerem Verkehrsunfall gestorben

Nach ersten Ermittlungen war die Ampel vor dem Überqueren der Straße nicht betätigt worden. Da die Fußgängerin aus Sicht des Motorradfahrers offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn trat, konnte dieser laut Polizei einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die 71-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt, der Motorradfahrer stürzte bei dem Unfall ebenfalls, er blieb jedoch unverletzt. Die Verletzte wurde in ein Lübecker Krankenhaus gebracht, wo sie nach zwei Tagen ihren Verletzungen erlag.

Bad Schwartau: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Bad Schwartau hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen.

Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfall direkt beobachtet haben oder Mitteilungen zum Verhalten der beiden Unfallbeteiligten kurz vor dem Unfall machen können.