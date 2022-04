Betrunkener Autofahrer löst zwei Unfälle aus: zehn Verletzte

In der Nacht zu Karfreitag ereigneten sich auf einer Autobahn im Emsland nacheinander zwei Unfälle. Die Auslöser: Alkohol am Steuer und Unachtsamkeit an der Unfallstelle.

Bei zwei zusammenhängenden Unfällen auf der Autobahn 31 bei Emsbüren (Emsland) sind in der Nacht zu Karfreitag zehn Menschen verletzt worden. Von fünf Schwerverletzten seien vier noch Kinder im Alter zwischen einem und 14 Jahren, teilte die Polizei mit.

Unfälle im Norden: Rettungshubschrauber im Einsatz

Zunächst war ein Fahrer zwischen dem Schüttorfer Kreuz und der Anschlussstelle Emsbüren mit seinem Wagen auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Der Mann sei mit 1,34 Promille alkoholisiert gewesen, stellte die Polizei fest.

Bei der Aufnahme dieses Unfalls kam es etwa 15 Minuten später zu einem Folgeunfall. Eine Fahrerin übersah, dass zwei Autos vor ihr bremsten. Sie fuhr auf und schob die beiden Wagen aufeinander. Ein Mensch wurde nach Angaben eines Polizeisprechers so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die zunächst gesperrte A31 in Richtung Norden wurde nach etwa drei Stunden am frühen Freitagmorgen wieder freigegeben. Den Schaden an den fünf beteiligten Autos schätzte die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. (dpa/se)