25-Jähriger stirbt nach Party auf dem Land – jetzt rätselt die Polizei

Er hatte eine Party auf dem Land besucht. Kurz darauf starb der 25-Jährige aus Bremen in seiner Wohnung. Jetzt rätselt die Polizei: Was ist hier geschehen?

Der junge Mann hatte in der Nacht zu Sonntag eine Abendveranstaltung auf dem Gut Varrel bei Stuhr (Landkreis Diepholz) besucht. Bereits während der Party kam es zum Einsatz eines Rettungswagens, hieß es in einer Meldung der Polizei am Mittwochmorgen. Die Gründe sind noch unklar. Der Mann soll zu diesem Zeitpunkt keine schweren Verletzungen gehabt haben und zu der Feier zurück gekehrt sein.

25-Jähriger aus Bremen nach Party tot aufgefunden

Gegen 2.30 Uhr soll er gemeinsam mit einem Freund die Veranstaltung verlassen haben. In der Nacht ist er dann laut Polizei mutmaßlich an den Folgen von Körperverletzung gestorben. Eine Obduktion durch die Rechtsmedizin ergab, dass der Mann vermutlich an den Folgen dieser Fremdeinwirkung verstarb.

Die Polizei sucht Zeugen, die am 11. Mai zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr am Gut Varrel den Einsatz des Rettungswagens beobachtet haben oder wissen, was zu dessen Einsatz geführt hat. „Jeder kleine Hinweis kann dabei hilfreich sein“, hieß es. Entgegengenommen werden Hinweise von der Polizei Diepholz unter Telefon 05441/9710. (ng)