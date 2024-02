Warnung vor Sturmfluten, Schnee und Böen im Norden

Entwarnung für die Ostseeküste: Die für die der Nacht zum Freitag erwartete Sturmflut ist nicht eingetreten. Doch die Gefahr ist noch nicht vorüber: Zwei weitere werden erwartet.

Nach einer Sturmflutwarnung für die Kieler und Lübecker Bucht in der Nacht zum Freitag hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Entwarnung gegeben.

Die Wasserstände seien unter einem Meter über dem normalen Hochwasser geblieben, teilte eine Sprecherin des Wasserstandsvorhersage- und Sturmflutwarndienstes am Morgen mit. Diese Art von Hochwasser komme relativ häufig vor und sei damit nicht als kritisch einzustufen.

Für Freitagnachmittag und Samstag wird mit Sturmfluten, Schnee und Böen gerechnet

Auch die Polizei hatte am Morgen keine hochwasserbedingten Einsätze für Schleswig-Holstein zu vermelden. Im Laufe des Freitags und in der Nacht zum Samstag werde abermals mit Sturmfluten an der Ostseeküste gerechnet. Die Prognosen lägen bei etwas über einem Meter über dem normalen Maximum.

Das könnte Sie auch interessieren: AfD-Plakate, Kinderwagen angezündet: Rassistische Attacke auf Ottenser Familie

Der Deutsche Wetterdienst kündigte für Freitag stürmisches und frostiges Wetter im Norden an. An der Nordsee sei mit Sturmböen zu rechnen bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Es seien Schneefälle, Schneematsch und Glätte zu erwarten bei Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad. (dpa)