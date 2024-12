Sturm zieht auf: Beliebte Neujahrsattraktion abgesagt – und Fähren fahren nicht

In Büsum und Wenningstedt-Braderup fällt das gemeinsame Neujahrsschwimmen aus. Der angekündigte Sturm wirbelt auch an der Ostsee die Fährpläne durcheinander: Mehrere Abfahrten ab Rostock wurden für den Neujahrstag bereits abgesagt.

Das traditionelle Neujahrsbaden ist aufgrund der erwarteten Sturmböen mancherorts in Schleswig-Holstein abgesagt worden. So fällt das gemeinsame Baden in Büsum und Wenningstedt-Braderup aus, wie die Veranstalter im Internet mitteilten. Zunächst berichtete der NDR.

Zum Jahreswechsel wird es ungemütlich und teils gefährlich

In Grömitz solle nach dem aktuellen Stand wie geplant gebadet werden, sagte eine Mitarbeiterin des Tourismus-Service. Man stehe allerdings im Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD). Bereits zuvor mussten die traditionellen Neujahrs-Eisbäder in Boltenhagen und Kühlungsborn verschoben werden.

Der DWD rechnet in der Nacht zum Neujahrstag und am Morgen mit Sturmböen, wie aus einer Übersicht hervorgeht.

Das stürmische Wetter wirbelt auch den Fährplan zwischen Rostock und Gedser am Neujahrstag durcheinander. Einige Abfahrten fallen aus: Die Fährreederei Scandlines hat wetterbedingt am 1. Januar acht Abfahrten von Rostock ins dänische Gedser abgesagt: Ab Rostock um 11.15, 13.30, 15.45 und 18.00 Uhr. Ab Gedser fallen am 1. Januar die Abfahrten um 11.15, 13.30, 15.45 und 18.00 Uhr aus.

Grund seien stürmische Winde und der niedrige Wasserstand, teilte Scandlines mit. Die Reederei empfahl, auf die Linie zwischen Puttgarden und Rødby auszuweichen. Dort verkehrten die Fähren planmäßig. Auf der Linie Rostock-Gedser werde der Betrieb voraussichtlich am 1. Januar ab Rostock um 20.15 Uhr und ab Gedser um 20:15 Uhr wieder aufgenommen. (dpa/mp)