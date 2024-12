Silvester in Hamburg: Polizei lässt rätselhafte Sichtschutzzäune aufstellen

Es ist wieder so weit! Zehntausende werden heute Nacht an den Landungsbrücken, auf dem Kiez und an der Elbe das neue Jahr begrüßen. Dabei gilt an mehreren Orten erstmals ein Waffenverbot. Nach den Ausschreitungen in den vergangenen Jahren haben sich Polizei und Feuerwehr erneut für einen Großeinsatz gewappnet, in der Hoffnung, dass es gar nicht erst zu Krawallen kommt. Ob Brände, Böller-Eskalationen, Schlägereien oder gezielte Angriffe auf Beamte: Wir halten Sie in unserem Silvester-Liveblog über alle Entwicklungen auf dem Laufenden:

Brennpunkt Steilshoop: Polizei hat genaue Taktik gegen Randalierer

13.35 Uhr: Nicht nur Harburg und die Innenstadt: Auch der Schreyerring in Steilshoop gehört zu den gefährlichsten Orten der Stadt an Silvester. Dort eskalierte die Gewalt 2019 so weit, dass ein Streifenwagen der Polizei in Brand gesteckt wurde. Auch in den Jahren danach kehrte in den „Ringen“ in Steilshoop kaum Ruhe ein. Wie die MOPO erfuhr, sollen nun zum Jahreswechsel zahlreiche zivile Polizisten eingesetzt werden. Diese sollen mögliche Krawallmacher per Funk melden. Selbst eingreifen sollen die zivilen Kräfte allerdings nicht, um ihre Tarnung nicht zu gefährden. Diese Taktik bewährte sich bereits zum Jahreswechsel 2023/2024.

Absperrgitter, Lichtmasten und Sichtschutzzäune

13 Uhr: Bereits am Dienstagvormittag rüsteten die Sicherheitskräfte am Jungfernstieg auf. Ein Unternehmen stellte unter Anleitung von Polizisten neben Lichtmasten auch Sichtschutzzäune auf – wofür diese genau gebraucht werden, bleibt allerdings ein Rätsel. Auch Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes waren bereits vor Ort und errichteten eine Hilfsstelle. Zusätzlich werden erstmals sogenannte Hamburger Gitter aufgestellt. Mit diesen Absperrgittern wollen die Beamten den Zustrom besser kontrollieren und die Personen überprüfen.

Böller- und Waffenverbot auf gesamtem Jungfernstieg

– Als die größten Besuchermagneten liegen vor allem die Binnenalster, die Reeperbahn und der Jungfernstieg im Fokus der Polizei. Auch in diesem Jahr besteht erneut ein Böllerverbot auf dem Rathausmarkt und am Jungfernstieg. Das Mitführen von Feuerwerkskörpern ist dort weiterhin untersagt.

– Neu ist in diesem Jahr das Waffenverbot, das Mitte Dezember von einzelnen Bahnhöfen auf den gesamten öffentlichen Personennahverkehr ausgeweitet wurde. Am Jungfernstieg gelte es auch außerhalb der Bahnhofsbereiche auf gesamter Fläche, wie die Polizei mitteilte. Das Waffenverbot soll dort sowohl mit flächigen Sichtkontrollen als auch mit gezielten Einzelkontrollen durchgesetzt werden, kündigte die Polizei an.

Drohnen an der Alster – Videoüberwachung am Harburger Ring

– Auch Drohnen sollen zur Beobachtung an der Binnenalster zum Einsatz kommen. Außerhalb der Innenstadt werden am Harburger Ring temporäre Einrichtungen zur Videoüberwachung aufgebaut. Allgemein wolle man sich flexibel aufstellen, um die Kräfte dort zum Einsatz zu bringen, wo sie gebraucht werden, betonte die Polizei.

– Mit zusätzlichen Einsatzkräften und Maßnahmen haben sich Polizei und Feuerwehr in Hamburg auf die Silvesternacht vorbereitet. Der Jahreswechsel sei wie in jedem Jahr ein „traditionell arbeitsintensiver Einsatzanlass“, sagte ein Polizeisprecher. So sollen unter anderem weitere Löschfahrzeuge, Drehleitern sowie Rettungswagen und Notarztfahrzeuge für den Notfall einsatzbereit gemacht werden. Neben allen Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr ist auch die Freiwillige Feuerwehr städteweit besetzt.