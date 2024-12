Sonderfahrplan: So fahren Hamburgs Busse und Bahnen an Silvester und Neujahr

Während Hamburg ins neue Jahr reinfeiert, hält der HVV weiterhin ein Fahrangebot aufrecht. Dabei müssen Fahrgäste aber einige Änderungen im Fahrplan beachten.

Am Silvestertag fahren die Busse und Bahnen in Hamburg ab dem frühen Morgen zunächst nach dem Samstagfahrplan. Ab dem frühen Nachmittag gilt dann aber ein Sonderfahrplan, wie der HVV bekannt gibt.

HVV: Silvester-Sonderfahrplan ab dem frühen Nachmittag

So verkehren die in Harburg Rathaus endenden und beginnenden Fahrten der S5 ab etwa 14 Uhr nur noch von und bis zur Station Berliner Tor. Grundsätzlich fahren die U- und S-Bahnen in der Nacht alle 20 Minuten bis zu ihren Endhaltestellen – auch über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus. Wer mit der S5 Richtung Stade fahren möchte, kann dies allerdings nur einmal stündlich machen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– „Schöner ohne Leichenteile“: Interview zum „Veganuary“: Warum ausgerechnet Bratwurst-Ikone Atze Schröder schon lange vegan lebt

– Hamburg scheint dem BSW egal: Warum bei der Gründung des Landesverbandes nur überregionale Themen verhandelt wurden

– Schlimme Long-Covid-Zahlen: Wenn das Leiden nicht mehr aufhört

– Da kommt was auf uns zu: Wahlen, Bauprojekte, Preise –welche Ereignisse Sie 2025 im Blick haben sollten

– Hamburgs Auf- und Absteiger 2024: Eine Liste von Olaf Scholz über Fischotter bis zu Nina Chuba

– 20 Seiten Sport: Wir sagen nur ein Wort zu Horst Hrubesch: Herzlichen Dank!

– 20 Seiten Plan7: Robbie Williams macht sich zum Affen und die Musical-Nonnen sind zurück

Bis etwa 2.30 Uhr fahren Bahnen der U1 zwischen Ohlsdorf und Farmsen im Zehn-Minuten-Takt. Auch die Linie U3 fährt zunächst alle zehn Minuten. Zwischen 22.30 Uhr und 1.30 Uhr fahren die Bahnen im Ringverkehr dann aber sogar im Fünf-Minuten-Takt. Die Linie U4 verkehrt zwischen Elbrücken und Jungfernstieg. Ab Mitternacht fahren die Bahnen zwischen Jungfernstieg und Horner Rennbahn alle zehn Minuten.

Hamburg: Fahrplan für Feiertag am 1. Januar

Auch die Bahnen der S1 bleiben bis zum Beginn des Feiertagsfahrplans auf der Strecke zwischen Othmarschen und Hauptbahnhof bei dem Zehn-Minuten-Takt. Die Linie S3 verkehrt zwischen Altona und Harburg Rathaus bis etwa 2.30 Uhr ebenfalls alle zehn Minuten. Die Züge der AKN-Linie A2 behalten ihren regulären Nachtbetrieb bei und fahren stündlich zwischen Kaltenkrichen und Norderstedt Mitte.

Das könnte Sie auch interessieren: Kritik an Hochbahn-Chefs: Teurer Ostseetrip – aber kein Geld für Mitarbeiter

Busse, Regionalzüge und Hafenfähren ergänzen und unterstützen das Angebot. Dabei fahren die Fähren ebenfalls nach einem Sonderfahrplan. Gegen Mitternacht pausieren die Busse außerdem für etwa eine Stunde den Betrieb.

Am 1. Januar gilt der reguläre Sonn- und Feiertagsfahrplan. Detaillierte Informationen und Fahrplanauskünfte gibt es auf hvv.de und über die hvv App. (mp)