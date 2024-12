Eine Tagung mit über 100 Führungskräften in Travemünde, aufwändige Renovierungen für Vorstandsbüros und teure Beraterfirmen: Die Hamburger Linkspartei wirft dem Vorstand der Hochbahn vor, das Geld nur so zu „verschleudern“. Immerhin seien weitere Lohnerhöhungen für Mitarbeitende im Gegensatz dazu aus finanziellen Gründen abgelehnt worden. Dazu kommt: Die Stimmung innerhalb des Unternehmens scheint an einigen Stellen schlecht zu sein.