Streit im Norden eskaliert: Mann stürzt von Balkon

In Greifswald ist am Samstag ein 66-jähriger Mann von einem Balkon gestürzt. Zuvor war es in der Wohnung zu einem Streit mit einer 37-jährigen Frau gekommen. Polizisten wurden am Einsatzort angegriffen.

Als die Polizei eintraf, fand sie zwei schwer betrunkene Frauen (34 und 37) vor: Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von fast drei Promille. Die Jüngere habe einen der Beamten unvermittelt angegriffen und beleidigt. Der Polizist blieb unverletzt.

Der 66-Jährige, der etwa zwei Meter tief vom Balkon gestürzt war, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Streits und des Sturzes waren zunächst unklar. (dpa/mp)