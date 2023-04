Flucht mit Fahrrad: Führt hier die Polizei einen Serien-Einbrecher ab?

Ende einer Verfolgungsjagd durch Harburg: Die Polizei hat am Mittwoch einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Zwischen dem 25. Januar und dem 29. März dieses Jahres soll er im Hamburger Süden mehrere Einbrüche begangen haben. Jetzt sitzt er in U-Haft.

Der 41-jährige Mann wurde am frühen Mittwochmorgen von einem Bürger der Polizei gemeldet, da er sich auffällig verhielt. Als die Beamten erscheinen, versuchte der Mann, auf einem Fahrrad zu fliehen. Weit kam er aber nicht, die Polizei konnte ihn schließlich in der Baererstraße stellen. Der Mann führte Einbruchswerkzeug mit sich, außerdem ein Kellner-Portemonnaie sowie eine größere Menge Bargeld.

Festnahme in Harburg: Ist der Mann ein Serientäter?

Er steht im Verdacht, in mehrere Geschäfte, Kioske und Lokale eingebrochen zu haben. Oft soll er sich durch aufgehebelte Fenster und Türen oder durch zerschlagene Scheiben Zugang verschafft haben.

Die Ermittlungen wurden an das Einbruchsdezernat Harburg (LKA 182) übergeben. Das mutmaßliche Diebesgut konnte einem Einbruch in der Straße Lüneburger Tor in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zugeordnet werden. Jetzt wird geprüft, ob der Mann für mindestens 14 weitere Taten verantwortlich ist.

Für ihn wurde mittlerweile ein Haftbefehl ausgesprochen. Der 41-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen andauern. (lbo)