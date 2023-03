Nach Einbruch in Hamburger Kita – Polizei nimmt Täter auf frischer Tat fest

Die Polizei hat am Montagabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Uhlenhorst festgenommen. Die Männer waren in eine Kita eingedrungen und hatten dabei Einbruchsalarm ausgelöst.

Laut Polizei sei gegen 18.40 Uhr eine Alarmauslösung aus einer Kindertagesstätte im Winterhuder Weg gemeldet worden. Mehrere Streifenwagen rückten an. Darunter ein Hundeführer mit Diensthund „Bosko“. Am Einsatzort stellten die Beamten dann ein aufgehebeltes Fenster fest und umstellten das Gebäude.

Polizeihund schnappt Einbrecher

Zusammen mit dem Polizeihund wurde das Gebäude dann betreten. Hier wurde zunächst ein 23-Jähriger gestellt. Bei ihm wurde Diebesgut gefunden. Kurz darauf schnappte „Bosko“ einen weiteren Mann in den Räumen. Der 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Männer kamen in U-Haft.