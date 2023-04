Streit im noblen Umland eskaliert: SEK muss eingreifen

Ein Streit zwischen in Trennung lebenden Ehepartnern hat am Wochenende einen SEK-Einsatz im Kreis Stormarn ausgelöst. Besorgte Passanten hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie in Großhansdorf einen „eskalierenden Streit“ beobachtet hatten.

Gegen 21.45 Uhr am Samstagabend, so berichtet es die Polizei, sei ein Notruf eingegangen, in dem Zeugen einen „eskalierenden Streit zwischen einem Mann und einer Frau“ in der Straße Neuer Achterkamp meldeten. Die Beamten trafen zunächst nur die 50-Jährige an – von ihrem 54-jährigen Noch-Ehemann fehlte jede Spur.

Mann soll Schusswaffe besitzen

Weil es Hinweise darauf gegeben habe, dass der Mann nicht nur eine Schusswaffe besitzt, sondern auch bereits „Andeutungen über eine mögliche Benutzung“ gemacht habe, wurde zur Wohnungsdurchsuchung das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hinzugerufen.

Das könnte Sie auch interessieren: Dreister Rolex-Diebstahl auf offener Straße – Täter schlagen immer häufiger zu

In seiner Wohnung in Braak wurde zwar der Mann angetroffen und vorläufig festgenommen – eine Waffe fanden die Beamten jedoch nicht. (mp)