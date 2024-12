Streit auf Spielplatz eskaliert: Vater mit Schlagring verprügelt – Krankenhaus

Er wollte mit seinem Kind auf dem Spielplatz spielen. Doch dann wurde ein junger Familienvater in Neubrandenburg Opfer einer Attacke und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, ist der Vater eines Kleinkindes bei einem Streit mit Jugendlichen auf einem Spielplatz mit einem Schlagring attackiert worden.

Teenager (14) soll auf Vater eingeschlagen haben

Der 39-Jährige war am Wochenende zum Spielen mit seinem Kind auf dem Spielplatz. Zur gleichen Zeit sollen dort mehrere Jungen mit Böllern hantiert haben. Demnach sprach der Mann sie darauf an, weshalb es zum Streit kam. Als der Mann wieder gehen wollte, habe ein 14-Jähriger mehrfach gegen dessen Kopf geschlagen. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Dank Zeugenaussagen konnte der Tatverdächtige laut Polizei identifiziert werden. Bei ihm sei die mutmaßliche Tatwaffe gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Jugendlichen wegen Körperverletzung und des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (dpa/mp)