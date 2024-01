Stadt im Norden gehört zu Europas besten Orten – es ist nicht Hamburg

Im Norden Deutschlands lässt es sich richtig gut leben, das ist für Nordlichter natürlich keine Sensationsmeldung. Die EU-Kommission untersucht regelmäßig, welche Städte in Europa besonders lebenswert sind. Im aktuellen Ranking ist eine Stadt unter den Top-Plätzen vertreten, die im ersten Moment vielleicht überrascht.

Rostock hat es als einzige norddeutsche Stadt unter die zehn lebenswertesten Städte in der EU geschafft. 94 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit dem Leben in der Hansestadt zufrieden seien – das reichte für Platz 8. Aus deutscher Sicht schnitt nur Leipzig mit 95 Prozent (Platz 4) besser ab. Sieger wurde Zürich (97 Prozent), dicht gefolgt von Kopenhagen (96 Prozent) und Groningen (96 Prozent).

EU-Studie: Rostock punktet mit Lebensqualität – Hamburg mit dem HVV

Gerade für ältere Menschen sei Rostock ein guter Platz zum Leben, sagten 95 Prozent der Befragten (Platz 2). 93 Prozent (Platz 6) waren überzeugt, dass sich auch Familien mit kleinen Kindern dort sehr wohlfühlen würden. 85 Prozent sagten, sie könnten den anderen Menschen in der Stadt vertrauen – auch das ist mit Platz 4 ein Top-Wert.

Hamburg schaffte es zwar bei der Lebenszufriedenheit nicht unter die besten zehn Städte, wusste aber in anderen Kategorien zu punkten. So sagten 87 Prozent der Befragten (Platz 8), dass Hamburg gut für Migrant:innen geeignet sei. 71 Prozent (Platz 5) erklärten, dass es in der Millionenmetropole leicht sei, einen guten Job zu finden. Und wer das geschafft hat, ist mit diesem auch zufrieden, sagten 81 Prozent (Platz 10).

Den regelmäßigen Baustellen, Wetterkapriolen und Streiks zum Trotz stellten die Befragten auch dem HVV ein positives Zeugnis aus. 87 Prozent sagten, dass sie zufrieden mit Bus, U-Bahn und S-Bahn seien – Platz 9, gemeinsam mit Rostock.

Ein Malus dagegen: die Wohnsituation. Nur elf Prozent fanden, dass es einfach sei, in Hamburg ein gutes Haus oder eine gute Wohnung zu einem bezahlbaren Preis zu finden. Nur Istanbul (zehn Prozent), München (zehn Prozent) und Genf (acht Prozent) schnitten in dieser Kategorie noch schlechter ab.

EU-Kommission untersucht 83 Städte in Europa auf Lebensqualität

Neben Hamburg, Rostock und Leipzig hat die EU-Kommission für die Studie Berlin, Dortmund, Essen und München untersucht. EU-weit waren es insgesamt 83 Städte. Jeweils rund 840 Einwohner:innen wurden befragt, insgesamt hat die EU-Kommission mehr als 70.000 Interviews durchgeführt. Der Bericht über die Lebensqualität in europäischen Städten erscheint seit 2007 in regelmäßigen Abständen.