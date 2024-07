Mann findet kleines Vermögen – und verzichtet sogar auf Finderlohn

So ehrlich wäre vermutlich nicht jeder Finder gewesen: Am Sonntagabend erschien auf einem Lübecker Polizeirevier ein Mann, der einen Fund abgeben wollte. Dabei handelte es sich um eine Tasche, in der mehr als 16.000 Euro Bargeld waren.

Der 55-Jährige kam gegen 19.30 Uhr mit seinem Fund zum Polizeirevier, wie es von den Beamten hieß. Er hatte die Tasche in Nähe der Dorothea-Schlözer-Schule entdeckt. Darin fanden die Polizisten 16.400 Euro. Der bescheidene Finder verzichtete sogar auf seinen Anspruch auf Finderlohn.

Tasche mit Geld konnte dem Verlierer ausgehändigt werden

Rund eine Stunde später erschien ein aufgelöster Sportlehrer auf dem Revier. Er war mit seiner Handballmannschaft zu den jährlich stattfindenden Handball-Days in Lübeck angereist und gab an, eine Tasche mit Bargeld verloren zu haben.

Dem Glücklichen konnte die Tasche wieder ausgehändigt werden. Das Geld kann nun wie geplant für seine Schüler im Rahmen der Handball-Days eingesetzt werden.