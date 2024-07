Sie ist jung, zierlich – eher das Gegenteil von dem, was man sich unter einem typischen Gefängnischef vorstellt. Liddy Oechtering – über ihr Alter spricht sie nicht – übernimmt ab September 2024 die stellvertretende Leitung der Untersuchungshaftanstalt. Die U-Haft am Holstenglacis gilt als Hamburgs härtester Knast. Die MOPO sprach mit der Oberstaatsanwältin über die schwierige Aufgabe, die sie in der „kleinen Stadt hinter Gittern“ erwartet.