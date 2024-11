Spektakuläre Villa: Frau (61) gewinnt Traumhaus an der Ostsee

Eine Frau aus Bayern hat ein Haus an der Ostsee gewonnen. 1,1 Millionen Euro ist es wert – das Gewinnerlos hatte deutlich weniger gekostet.

Eine Frau aus Bayern hat in der Lotterie ein Haus im Wert von mehr als einer Million Euro an der Ostsee gewonnen. Die 61-Jährige sei unter mehr als 400.000 Teilnehmern ausgelost worden, teilte die Traumhausverlosung, dessen Durchführer die Lotto24 AG ist, mit. Lediglich 25 Euro hatte sie demnach für ihr Los bezahlt.

Gewinnerin freut sich auf Weihnachten in der Wohlfühloase

„Die Gewinnerin plant, ihr neues Traumhaus zu behalten und freut sich bereits auf ein Weihnachtsfest an der Ostsee“, wie es hieß. Am 16. November wird das Haus, das in der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein steht, übergeben. Der genaue Standort wird wegen des Schutzes der Privatsphäre nicht genannt. Das 733 m2 große Grundstück umfasst einen Garten, eine Terrasse mit Meerblick sowie eine großzügige Wohnfläche bestehend aus vier Wohnzimmern sowie moderner Innenausstattung.

Den Angaben zufolge war es die erste Verlosung einer Bestandsimmobilie, die von der Lotto24 AG durchgeführt wurde. Jedes verkaufte Los leistete demnach einen Beitrag zur DKMS, einer Organisation, die sich für Blutkrebspatient:innen einsetzt. (dpa/mp)