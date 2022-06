Sonne, Feiertage und 9-Euro-Ticket – Was kommt auf den Norden zu?

Hurra, schönstes Ausflugswetter bis einschließlich Pfingstsonntag! Die Kehrseite: Im Nahverkehr des Nordens könnte es wenige Tage nach Einführung des 9-Euro-Tickets voll werden und auch Autofahrer müssen sich in Langmut üben: Der ADAC rechnet mit Staus im Großraum Hamburg und auf den Strecken an die Küsten.

Bahn- und Busunternehmen hatten angekündigt, die Kapazitäten zu erhöhen. Die Nordbahn etwa lässt zwischen Büsum und Heide (Kreis Dithmarschen) sowie zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) an Wochenenden und Feiertagen zusätzlich zu den Zügen Busse fahren. Das Unternehmen will außerdem zwischen Hamburg und Itzehoe mit verlängerten Zügen fahren.

Sylt und Lübecker Bucht stark besucht

Der Fahrgastverband Pro Bahn rechnet mit bis zu 25 Prozent mehr Fahrgästen im Zeitraum bis Ende August, in dem das 9-Euro-Ticket gilt. Karl-Peter Naumann von Pro Bahn erwartet, dass die zusätzlich bereitgestellten Kapazitäten auf den stark nachgefragten Bahnstrecken nicht ausreichen werden. „Daher empfehlen wir den Fahrgästen, sich insbesondere im Freizeitverkehr gut zu überlegen, ob sie wirklich zu den Zielen fahren möchten, die touristisch bereits stark frequentiert sind, wie zum Beispiel die Insel Sylt und die Lübecker Bucht.“

Nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein ist die Buchungslage für das lange Pfingstwochenende gut bis sehr gut. Einige freie Kapazitäten seien jedoch meist vorhanden, teilte Geschäftsführerin Bettina Bunge mit. Die Auslastung sei teilweise besser als im Vorjahr und in einigen Regionen sogar besser als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Küsten meiden, Alternativen besuchen

Tagesgästen rät Bunge, in diesem Jahr flexibel zu sein und bewusst einmal woanders hinzufahren. Man könnte zum Beispiel die Regionen zwischen den Küsten ansteuern, durch einen Naturpark wandern, am Seeufer spazieren oder eine Bootsfahrt auf einem Seen unternehmen.

Für Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) trockenes Wetter mit Sonne und Wolken bei maximal 18 Grad auf den Nordfriesischen Inseln und 23 Grad in Hamburg. Der Sonntag soll der beste Tag des Pfingstwochenendes werden. Die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge auf Werte um 20 Grad auf den Inseln und erreichen zwischen 22 Grad in Flensburg und bis zu 26 Grad in Hamburg. In der Nacht zum Montag kommt nach Angaben des DWD Regen auf. (dpa)