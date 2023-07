„Superwetter und gute Laune“: Der Norden sucht Abkühlung am Meer

Elf Bundesländer sind bereits in die Sommerferien gestartet. Für viele Urlauber:innen und auch viele Einheimische war das sonnig-heiße Wetter am Samstag ein triftiger Grund für einen Ausflug ans Meer.

Wochenendurlauber:innen und Tourist:innen haben am Samstag Abkühlung an den Küsten und den Binnengewässern gesucht. So war das Timmeler Meer in Ostfriesland gut besucht, auch wenn bei 29 Grad ein starker Wind wehte.

Sommer auf Norderney: „Die Leute haben gute Laune“

Zum Mittag gab es wie im Umkreis von Cuxhaven eine Gewitterwarnung. So blieben an der Nordseeküste einige Strandkörbe leer.

Zahlreiche Tourist:innen geniessen den Sommer am Ostseestrand in Grömitz. dpa | Markus Scholz Zahlreiche Tourist:innen geniessen den Sommer am Ostseestrand in Grömitz.

Reges Treiben herrschte auf den Inseln. Vor der Milchbar Norderney (Landkreis Aurich) standen die Gäste schon ab elf Uhr Schlange. „Wir haben Superwetter und die Leute haben gute Laune“, sagte eine Mitarbeiterin. Personell sei man gut aufgestellt, um den Ansturm zu bewältigen. Allerdings sei das Aufkommen an Urlauber:innen auf der Ostfriesischen Insel noch nicht so stark wie im Vorjahr.

Aus Grömitz an der Ostsee (Kreis Ostholstein) berichtete ein dpa-Fotograf: „Die Strände sind gut gefüllt, aber nicht zu überlaufen.“ Trotz der Hitze wehte auch ein angenehmer Wind. Am Abend sollte es sich zuziehen und stürmischer werden.

Auf den Autobahnen Richtung Nord- und Ostsee hatten sich am Samstagmorgen zahlreiche Staus gebildet. Besonders vor dem Hamburger Elbtunnel stauten sich wie jedes Jahr die Fahrzeuge. (dpa/mp)