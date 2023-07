Ferienstart im Norden sorgt für Stau-Chaos auf den Autobahnen

Sommerzeit ist Ferienzeit – und somit die Zeit für reichlich Stau auf den Autobahnen der Nation. Ob auf der A1 oder der A7, ob in Hamburg, Lübeck oder bei Osnabrück, vielerorts brauchten Reisende am Samstag gutes Durchhaltevermögen.

Bereits am Vormittag bildeten sich laut der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen kilometerlange Staus auf der A7 von Hannover in Richtung Hamburg. Zwischen dem Dreieck Walsrode und Soltau Ost standen die Autos auf einer Länge von rund zehn Kilometern, bei Garlstorf waren es etwa vier Kilometer. Zudem behinderten Unfälle den Verkehr.

Hamburg: Viel Stau auf der A7 und der A1

Auch auf den Autobahnen in und um Hamburg staute sich der Verkehr bereits am Vormittag. Auf der A7 standen die Fahrzeuge vor und nach dem Elbtunnel in Richtung Norden auf rund zehn Kilometern Länge. Am Mittag war die Lage nicht anders: Gegen 13.30 Uhr gab es zwischen Marmstorf und Othmarschen 11 Kilometer Stau. Zwischen Warder und Rendsburg/Büdelsdorf standen die Fahrzeuge auf einer Länge von zehn Kilometern.

In Richtung Süden staute sich der Verkehr auf der A7 zwischen Schnelsen und Waltershof am Mittag auf neun Kilometern. Laut ADAC mussten Autofahrer:innen rund eine Stunde Zeitverlust einkalkulieren. Zwischen Schleswig/Schuby und dem Kreuz Rendsburg ging auf knapp zehn Kilometern nichts mehr.-

Auf der A1 von Lübeck in Fahrtrichtung Bremen stand der Verkehr zwischen Öjendorf und Stillhorn ebenfalls auf einer Länge von gut zehn Kilometern. In Fahrtrichtung Lübeck gab es zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld sechs Kilometer Stau.

Staus gab es auch auf der A1 in Niedersachsen, etwa von Osnabrück in Richtung Bremen: Zwischen Heidenau und Buchholzer Dreieck waren es am Vormittag sechs Kilometer sowie auf fünf Kilometer vor Neuenkirchen/Vörden.

Sommerferien in elf Bundesländern – ADAC rät zu Alternativrouten

Nach dem Ferienbeginn in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind ab dem Wochenende in elf Bundesländern die Schulen geschlossen. Der ADAC riet, wenn möglich eine ruhigere Alternativroute zu den stark frequentierten Autobahnen zu planen oder auf andere Reisetage wie Dienstag bis Donnerstag auszuweichen. (dpa/fbo)