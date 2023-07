Auf-und-Ab-Sommer in Hamburg: Geht das jetzt die ganzen Ferien über so?

Auf das Wetter im Norden ist derzeit kein Verlass: Auf sonniges Sommerwetter folgt tags drauf oft ein Temperatursturz mit Regengüssen. Die aktuelle Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lässt auch dieses Wochenende nicht auf ein Sommer-Comeback hoffen. Außerdem: Die Ferienwetter-Prognose des Hamburger Experten.

Am Freitag bleibt es laut DWD wechselnd bewölkt. Vereinzelt kann es auch Regen geben bei Tageshöchstwerten zwischen 25 Grad in Hamburg und 21 Grad auf Sylt. An der Nordsee und in Nordfriesland kann es in der Nacht zu Samstag zu etwas Regen kommen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 17 Grad.

Wetter Hamburg: Nach heißem Samstag bleibt das Wetter wechselhaft

Am Samstag klettern die Temperaturen im Norden auf ihren Wochenend-Höchststand: Maximal 22 Grad auf Helgoland, bis zu 31 Grad zwischen Hamburg und Lübeck. Die Sonne zeigt sich dennoch trotzdem zunächst nur im Südosten und wird am Nachmittag durch teils kräftige Schauer und Gewitter verdrängt. Über Nacht ziehen diese dann langsam über die Ostsee ab und es bleibt vielerorts trocken.

Einen Tag später sind die sommerlichen Temperaturen auch schon wieder vorbei: Mit Höchstwerten zwischen 21 Grad in Flensburg und 24 Grad in Hamburg wird der Sonntag im Norden eher mau, dazu gibt’s Wolken.

Auch zum Start der neuen Woche bleibt es wechselnd und teils stark bewölkt. Der Montag kann Regenschauer und Gewitter in den Norden bringen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad. An den Küsten kommt es zu starkem Südwest- bis Westwind. Die Wolken bleiben auch in der Nacht, einzig im Küstenumfeld kann es zu einzelnen Regenschauern kommen.

Wetter Hamburg: Das ist die Prognose des Experten

Keine guten Wetteraussichten für den Norden, der ab kommendem Montag auch mit den letzten Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in die Sommerferien startet: Kann noch auf die Rückkehr des Sommerwetters gehofft werden?

Der Hamburger Wetter-Experte Frank Böttcher (55) Christian Bittcher Der Hamburger Wetter-Experte Frank Böttcher (55)

„Für die Ferienzeit in Norddeutschland bleibt das Wetter zumindest bis Ende des Monats wechselhaft“, trübt Wetterexperte Frank Böttcher die Hoffnung. Er erwartet einen stetigen Wechsel zwischen Gewitter, Schauer und auch sonnigen Tagen. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad.

Und auch Andreas Tschapek, Meteorologe beim DWD, sagt zur MOPO: „Zumindest für die nächsten zwei Wochen kann man Tendenzen zu wechselhaftem und kühlerem Wetter erwarten.“ Demnach bleibt der Samstag mit seinen bis zu 31 Grad vorerst der heißeste Tag im Norden. Das muss aber nicht so bleiben: Aus Erfahrung heraus gebe es in Hamburg immer die höchsten Temperaturen zwischen den Monaten Juli und August, sagt Böttcher: „Da könnte noch eine richtige Hitzewelle auf Hamburg zukommen“.