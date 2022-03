Solidarität mit Ukraine: Retter aus dem Norden setzen beeindruckendes Zeichen

Es begann als „fixe Idee“ und wurde ein ganz besonderes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: Die Feuerwehr Schönkirchen (Kreis Plön) trommelte Helfer verschiedenster Organisationen zusammen und am Ende stand ein blinkendes, großes Peace-Zeichen aus Feuerwehrfahrzeugen.

Mehr als 200 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, ASB, DRK und DLRG, dazu knapp 50 Einsatzfahrzeuge aus nah und fern und viele Freiwillige haben die Idee binnen kürzester Zeit in die Tat umgesetzt. Das Ergebnis: Ein Video, das sich in den Sozialen Medien verbreitet, sogar die Ukraine schon erreicht hat, und jede Menge Zustimmung bekommt.

Video: ein Peacezeichen aus Feuerwehrwagen

16 Fahrzeuge bildeten das Peace-Zeichen, flankiert von den anderen, die mit gelben Warnblinkern und Blaulicht das Friedenssymbol in ein Lichtermeer aus ukrainischen Farben tauchten – ein eindrucksvoller Anblick.

„Unsere Gedanken, Gebete und Wünsche gelten aktuell allen Einsatzkräften in der Ukraine, die bei jedem Einsatz ihr Leben riskieren und in Schutzwesten und Armee-Helmen versuchen zu retten, was zu retten ist! Unsere Gedanken mögen Euch begleiten und schützen!“ schreiben die Organisatoren auf Instagram.

Die Fotos von der Aktion wurden alleine in den ersten Minuten tausendfach aufgerufen und geteilt.

Wie der NDR berichtet, soll es sogar schon eine digitale Rückmeldung aus der Ukraine gegeben haben: Die Aktion habe mitten im Kriegsgebiet zwei kleinen Jungs für einen kleinen Moment ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, hieß es darin.