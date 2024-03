Silbermöwen in Ostseeregion zum Abschuss freigegeben

In einer dänischen Stadt an der Ostsee sind Möwen zu einer Plage geworden, die es auch auf Einwohner und Touristen abgesehen haben. Die Verwaltung in Sonderburg nahe der Grenze erlaubt deshalb den Abschuss der Tiere. Die Silbermöwen dürfen noch bis Mitte April mit Schusswaffen oder Fallen bekämpft werden, wie die Gemeinde mitteilte. Wichtig sei, dass dies nur mit einer Genehmigung erlaubt sei. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Region hat schon seit längerer Zeit mit Möwen zu kämpfen. Besonders in der Innenstadt der Küstenregion klagten Menschen über Lärm, Störungen und unangenehme Begegnungen. Den Angaben nach dringen die Vögel wegen weniger werdender Nahrung immer weiter in bebaute Gebiete vor, um dort Futter in Mülltonnen zu suchen, Essen von Tellern wegzuschnappen oder kleinen Vögeln Junge und Eier zu stehlen.

Auch das Zerstören von Eiern und Nestern ist erlaubt

Seit dem 1. Februar sind Möwen zum Schuss freigegeben. Zusätzlich soll es den Angaben zufolge von April bis Ende Juli erlaubt sein, Eier und Nester zu zerstören sowie Mitte April bis Ende August junge Silbermöwen abzuschießen. Silbermöwen können etwa 30 Jahre alt werden.

Seit 20 Jahren werden nach Angaben des dänischen Rundfunks DR in der Innenstadt der nahegelegenen Stadt Aalborg Möwen abgeschossen. Der Abschuss habe keine spürbare Wirkung gezeigt. Sie seien immer wiedergekehrt. 2026 soll voraussichtlich die Finanzierung des Stadtjägers im Etat der Kommune gestrichen werden. (dpa/mp)