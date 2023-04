Sieben Verletzte bei Frontalcrash im Norden – eine Person schwebt in Lebensgefahr

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße in Auetal (Landkreis Schaumburg) – einem Ort westlich von Hannover – sind am Ostersonntag sieben Menschen verletzt worden. Einer schwebt laut Feuerwehrangaben in Lebensgefahr.

Nach der Kollision, durch die die zwei Autos wegschleuderten, prallte noch ein drittes Auto in einen der Unfallwagen. Durch die Zusammenstöße war unter anderem der Motorblock eines beteiligten Wagens herausgerissen worden.

Eine Person musste aus Wrack befreit werden

Die Einsatzkräfte versorgten insgesamt sieben Verletzte; ein Mensch musste mit schwerem Gerät befreit werden. Dieser kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Identität war zunächst unbekannt.

„Es ist eine gerade Strecke und es herrschte gute Sicht“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Beeinträchtigungen durch das Wetter habe es nicht gegeben. Die Unfallursache sei daher noch unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)