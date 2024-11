Warnung der Polizei: Portemonnaie-Diebe haben es auf Senioren abgesehen

Ihre Opfer sind vor allem Senioren: Taschendiebe machen derzeit mehrere Städte an der Mecklenburgischen Seenplatte unsicher. Die Polizei hat eine Warnung ausgesprochen.

Allein am Montag griffen die Täter in Demmin, Neubrandenburg, Waren und Röbel zu, berichtet die Polizei. Teilweise sogar mehrfach. Auffällig: Die Täter sind immer vormittags oder oder in der Mittagszeit unterwegs – während der typischen Einkaufszeiten von Senioren.

Auch das Beuteschema ist auf ältere Menschen ausgerichtet: Laut Polizei identifizieren die Diebe stets beispielsweise Handtaschen, die an Rollatoren hängen oder unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen, um sie in einem günstigen Moment zu stehlen.

In einem Fall in Waren an der Müritz wurde die Geldbörse aus einer offenen Jackentasche geklaut. In Demmin und Neubrandenburg wiederum sind die Diebe sofort nach dem Diebstahl zur Bank gegangen und haben Geld vom Konto der Opfer abgehoben. In beiden Fällen steckten in den Portemonnaies die PIN-Codes für die Bankkarte.

Allein am Montag beläuft sich die Schadenssumme der Beute-Tour auf mindestens 4500 Euro. Die Polizei rät dringend dazu, bei Einkäufen, aber auch beim Bummel über Weihnachtsmärkte, Taschen mit Wertsachen nur direkt am Körper zu tragen und auch nicht kurz unbeaufsichtigt zurückzulassen. (mp)