„Die wollen mir doch nur wieder was andrehen“, dachte Sabine (61), als eine freundliche Frauenstimme sie am Telefon beglückwünschte. „Sie haben gewonnen.“ Sabine hatte keinen Nerv auf die ewig gleichen Werbegespräche und legte einfach auf. Doch die Anruferin ließ nicht locker. Und Sabine erhielt eine Nachricht, die ihr Leben verändern sollte. Bis heute kann sie es kaum fassen: Die Mutter von zwei Kindern ist jetzt Villen-Besitzerin und nennt ein nobles Anwesen an der Ostsee ihr Eigen.