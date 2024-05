Sexualstraftäter flieht aus Sicherungsverwahrung

Aufregung im niedersächsischen Meppen: Ein verurteilter Sexualstraftäter ist aus der Sicherungsverwahrung im Strafvollzug geflohen.

Der Mann sei am Donnerstagnachmittag bei einem begleiteten Ausgang entwichen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Es lägen Hinweise vor, dass sich der Flüchtige im benachbarten Landkreis Leer aufhalten könnte, hieß es. Die Fahndung blieb bisher erfolglos. Meppen befindet sich in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden.

Warnung an die Bevölkerung: Abstand halten!

Wer den Gesuchten antreffe, solle Abstand zu ihm halten und den Notruf wählen, hieß es. Der Flüchtige sei 1,72 Meter groß, habe einen grau melierten Schnäuzer und grau-blonde schüttere Haare. Der Mann trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein rotes kurzärmeliges Hemd und blaue Jeans.

Die Sicherungsverwahrung hat generell einerseits das Ziel, die Allgemeinheit vor weiteren erheblichen Straftaten der oder des Verurteilten zu schützen. Andererseits sollen die Sicherungsverwahrten im Vollzug fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. (dpa)