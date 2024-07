Seehund-Baby verirrt sich – und schwimmt sogar an Hamburg vorbei

140 Kilometer vom Meer entfernt: Ein junger Seehund hat sich bis zu einer Fischtreppe an der Elbe im schleswig-holsteinischen Geesthacht weit im Binnenland verirrt. Und ist dabei sogar durch den Hamburger Hafen geschwommen.

Das erst wenige Monate alte Tier sei am Sonntag beim Fressen eines Fisches am Ufer entdeckt worden, so die Polizei in Ratzeburg am Montag. Ein Seehundexperte habe den Seehund eingefangen und in eine Aufzuchtstation in Friedrichskoog an der Nordsee gebracht.

Seehund-Baby schwimmt an Hamburg vorbei durch Elbe

Geesthacht liegt rund 140 Kilometer von der Mündung der Elbe in die Nordsee entfernt – noch hinter Hamburg und dem dortigen Hafen. Dort befindet sich eine große Staustufe, die den Fluss blockiert.

Laut Polizei soll das Tier in der Seehundstation im schleswig-holsteinischen Friedrichskoog bleiben, bis es etwa 25 Kilogramm wiegt. Dann kann es wieder ausgewildert werden. (dpa/mp)