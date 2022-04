Schwerer Unfall mit Polizeiauto – fünf Verletzte

Schwerer Unfall am Donnerstagabend in der Stadt Rendsburg (Schleswig-Holstein): Ein Streifenwagen der Polizei und zwei weitere Autos waren in darin verwickelt. Zwei Beamte wurden schwer verletzt, es gab drei weitere Verletzte.

Zu dem Unfall kam es um kurz nach 18 Uhr am viel befahrenen Thormannplatz. Ein Kleinbus der Polizei kam laut „SHZ“ von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Mauer am Anfang der Gerhardstraße. Der genaue Hergang des Unglücks ist noch nicht bekannt.

Rendsburg: Schwerer Unfall mit Polizeiwagen

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, ließen sich laut Lagedienst der Feuerwehr die Türen des Streifenwagens nicht öffnen. Die Feuerwehr öffnete sie mithilfe hydraulischen Gerätes und befreite die zwei schwerverletzten Polizisten. In den anderen zwei Fahrzeugen gab es insgesamt drei Leichtverletzte. Alle kamen in ein Krankenhaus.

Alle Autos wurden von Abschleppwagen abtransportiert. Der Thormannplatz, einer wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Stadt, war mehr als eine Stunde voll gesperrt. Es bildeten sich lange Staus.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (paul)